Блогеры Лерчек и Артём Чекалин устроили перебранку в присутствии юриста Кати Гордон

Юрист Екатерина Гордон похвалила блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина за то, что они сумели развестись без скандалов.
Катя Гордон опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором поставила рядом бывших супругов — Валерию и Артёма Чекалиных.
Юрист объяснила, что блогерам удалось договориться без суда об имущественных вопросах и вопросах опеки над детьми. Она заверила, что развод не является фиктивным, как многие думают.
Артём Чекалин начал благодарственную речь, однако случайно задел своими словами экс-супругу. Он отметил, что всё отдал бывшей жене. С этим категорически не согласилась Валерия.
Остановила спор Екатерина Гордон. Она строго осадила бывшую парочку, чтобы споры не возобновились с новой силой.
Блогер Лерчек поблагодарила Гордон за то, что она помогла им отказаться от эмоций и с холодной головой решить все проблемы.
Гордон привела в пример развод блогеров другим разводящимся парам.
Ранее сообщалось, что находящаяся на грани развода блогер Лерчек отправилась с мужем и детьми отдыхать в Дубай.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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