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Блогеры Лерчек и Артём Чекалин устроили перебранку в присутствии юриста Кати Гордон

Юрист Катя Гордон привела всем в пример идеальный развод блогеров Чекалиных

1:21
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон похвалила блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина за то, что они сумели развестись без скандалов.

Юрист Катя Гордон привела всем в пример идеальный развод блогеров Чекалиных
Фото: https://www.instagram.com/katyagordon by Инстаграм Екатерины Гордон is licensed under public doman

Катя Гордон опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором поставила рядом бывших супругов — Валерию и Артёма Чекалиных.

Юрист объяснила, что блогерам удалось договориться без суда об имущественных вопросах и вопросах опеки над детьми. Она заверила, что развод не является фиктивным, как многие думают.

Артём Чекалин начал благодарственную речь, однако случайно задел своими словами экс-супругу. Он отметил, что всё отдал бывшей жене. С этим категорически не согласилась Валерия.

Остановила спор Екатерина Гордон. Она строго осадила бывшую парочку, чтобы споры не возобновились с новой силой.

Блогер Лерчек поблагодарила Гордон за то, что она помогла им отказаться от эмоций и с холодной головой решить все проблемы.

Гордон привела в пример развод блогеров другим разводящимся парам.

Ранее сообщалось, что находящаяся на грани развода блогер Лерчек отправилась с мужем и детьми отдыхать в Дубай.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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