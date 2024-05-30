Скрывающая отца своего единственного сына Порошина вышла в свет с обручальным кольцом

Родившая в 45 лет Мария Порошина появилась на публике с обручальным кольцом

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Порошина появилась на премьерном показе фильма "Непослушники" в компании двух своих дочерей — Полины и Глафиры. Журналисты "КП" обратили внимание на обручальное кольцо у артистки.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Марии Порошиной в Инстаграм is licensed under public domain

Порошина пришла поздравить своего бывшего мужа, актёра Гошу Куценко с премьерой. Несмотря на расставание много лет назад, они сохранили дружеские отношения.

Актриса выбрала для выхода льняной костюм в тонкую полоску и комфортные кроссовки.

Мария Порошина является многодетной матерью, она родила пятерых детей от трёх разных мужчин. Так, старшая дочь Полина появилась в отношениях с Гошей Куценко, дочери Серафима, Аграфена и Глафира родились в браке с артистом Ильёй Древновым.

В 2019 году 45-летняя артистка стала мамой в пятый раз и решила записать единственного сына на Древнова, но тот через суд доказал отсутствие родства с мальчиком.

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