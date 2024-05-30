Анфиса Чехова рассказала о произошедших изменениях с Заворотнюк при их последней встрече

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что она была последняя, кто пересекался с Анастасией Заворотнюк на публике.
Чехова вспомнила, что в последний раз видела Заворотнюк в Ереване, куда они ездили на открытие ювелирного салона. Он отметила, что во время поездки "хохотали как не нормальные".
"Я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За её веселостью скрывалась какая-то тревога, и она была очень философски настроена… А потом это страшное известие о её болезни", — написала звезда ТВ в "Инстаграме"*.
Чехова отметила, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" безумно любила свою дочь. Она с радостью показывала фото малышки.
Телеведущая не понимает, почему такая жизнерадостная женщина, как Анастасия Заворотнюк, получила так мало времени.
"Хорошего тебе полета, моя дорогая!" — обратилась к покойной актрисе Чехова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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