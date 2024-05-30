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Анфиса Чехова рассказала о произошедших изменениях с Заворотнюк при их последней встрече

Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Заворотнюк

1:07
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что она была последняя, кто пересекался с Анастасией Заворотнюк на публике.

Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Чехова вспомнила, что в последний раз видела Заворотнюк в Ереване, куда они ездили на открытие ювелирного салона. Он отметила, что во время поездки "хохотали как не нормальные".

"Я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За её веселостью скрывалась какая-то тревога, и она была очень философски настроена… А потом это страшное известие о её болезни", — написала звезда ТВ в "Инстаграме"*.

Чехова отметила, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" безумно любила свою дочь. Она с радостью показывала фото малышки.

Телеведущая не понимает, почему такая жизнерадостная женщина, как Анастасия Заворотнюк, получила так мало времени.

"Хорошего тебе полета, моя дорогая!" — обратилась к покойной актрисе Чехова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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