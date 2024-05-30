Спустя три года после развода Пелагея проиграла суд бывшему мужу из-за размера алиментов

Певица Пелагея проиграла бывшему мужу Телегину суд по алиментам

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Пелагея проиграла в судебном споре по поводу размера алиментов на свою дочь от бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Пелагеи в Инстаграм is licensed under public domain

Спортсмену удалось доказать необоснованность установленной ранее суммы алиментов. На сайте Московского городского суда появилось новое решение, отменяющее предыдущее.

"Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение, 28.05.2024", — говорится в карточке дела.

Иван Телегин и Пелагея развелись в 2020 году, однако хоккеист продолжает юридический процесс, отказываясь соглашаться с назначенным уровнем алиментов на содержание общей дочери.

Пелагея родила дочь Таисию от бывшего мужа в январе 2017 года.

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