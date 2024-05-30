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Певец Потап нарвался на хейт после нападок на Заворотнюк: "Ну что, Настя, было весело?"

Певца Потапа раскритиковали за упрёки в адрес покойной Заворотнюк

1:08
Шоу-бизнес

Певец Потап, известный по дуэту Потап и Настя Каменских, пожалел о том, что негативно высказался об Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака мозга.

Певца Потапа раскритиковали за упрёки в адрес покойной Заворотнюк
Фото: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk by Инстаграм Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Певцу Потапу показалось уместным выставить в негативном свете звезду сериала "Моя прекрасная няня" в день, когда стало известно о смерти актрисы.

"Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — написала певец в личном микроблоге.

После этого в его соцсетях началось нашествие возмущённых хейтеров.

"Глумиться над смертью человека, врубая режим обиженки (его аргумент, кстати, такой себе) — высшая степень бесчеловечности. Поэтому Потап лишь ещё больше …… поел, показав себя с не самой лучшей стороны", — писали разъярённые подписчики.

Артист получил сотни гневных комментариев, после чего поспешно удалил свой пост.

Ранее сообщалось о смерти Анастасии Заворотнюк, которая скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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