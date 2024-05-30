Певец Потап нарвался на хейт после нападок на Заворотнюк: "Ну что, Настя, было весело?"

Певец Потап, известный по дуэту Потап и Настя Каменских, пожалел о том, что негативно высказался об Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака мозга.
Певцу Потапу показалось уместным выставить в негативном свете звезду сериала "Моя прекрасная няня" в день, когда стало известно о смерти актрисы.
"Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — написала певец в личном микроблоге.
После этого в его соцсетях началось нашествие возмущённых хейтеров.
"Глумиться над смертью человека, врубая режим обиженки (его аргумент, кстати, такой себе) — высшая степень бесчеловечности. Поэтому Потап лишь ещё больше …… поел, показав себя с не самой лучшей стороны", — писали разъярённые подписчики.
Артист получил сотни гневных комментариев, после чего поспешно удалил свой пост.
Ранее сообщалось о смерти Анастасии Заворотнюк, которая скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.