Ещё одна: крестница Аллы Пугачёвой решила запеть

Крестница Аллы Пугачёвой 19-летняя Алина Галкина анонсировала выход первой песни

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Крестница советской певицы Аллы Пугачёвой Алина Галкина сообщила в соцсетях, что "входит в мир музыки" и анонсировала выход дебютного трека.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алины Галкиной в Инстаграм is licensed under public domain

Алина заявила, что песня появится в публичном поле совсем скоро. Судя по всему, покорять музыкальный Олимп она решила с лирической композиции.

"Мой первый в жизни сниппет, очень рассчитываю на поддержку! Совсем скоро выйдет песня. Вхожу в мир музыки вместе с вами", — сообщила Галкина.

Алина никогда не скрывала своего желания стать успешной и популярной, а также обрести своего слушателя. При этом девушка называла себя менее талантливой, нежели её знаменитая родственница. Известно, что семья Галкиной не поддерживает её рвения.

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