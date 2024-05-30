Певец Юрий Лоза рассказал о конфликте с соседями, которые написали на него жалобу в администрацию посёлка

Необычный питомец певца Юрия Лозы стал причиной жалобы соседей артиста по посёлку.
Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что в администрацию посёлка, в котором он проживает, поступила жалоба на его петуха.
"Сосед недоволен, что громкое "кукареку" будит его ни свет ни заря", — поделилась артист своей историей с подписчиками во "ВКонтакте".
Лоза проконсультировался с экспертами по разведению домашних птиц, которые ему объяснили, что решить проблему можно только с помощью топора.
Певец отметил, что ему жалко своего петуха, поэтому он будет запирать его в курятнике, чтобы тот "проорался" там, где его пение не слышно.
"Мне всегда казалось, что петух по утрам приближает нас к истокам и создаёт деревенскую атмосферу в нашем урбанистическом мире", — объяснил свою позицию Юрий Эдуардович.
Артист считает, что вреда от петуха гораздо меньше, чем от собак, которые лают на каждый проезжающий мимо автомобиль.
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