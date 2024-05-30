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Певец Юрий Лоза рассказал о конфликте с соседями, которые написали на него жалобу в администрацию посёлка

На петуха Юрия Лозы написали жалобу соседи по посёлку

1:10
Шоу-бизнес

Необычный питомец певца Юрия Лозы стал причиной жалобы соседей артиста по посёлку.

На петуха Юрия Лозы написали жалобу соседи по посёлку
Фото: commons.wikimedia.org by JTdale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что в администрацию посёлка, в котором он проживает, поступила жалоба на его петуха.

"Сосед недоволен, что громкое "кукареку" будит его ни свет ни заря", — поделилась артист своей историей с подписчиками во "ВКонтакте".

Лоза проконсультировался с экспертами по разведению домашних птиц, которые ему объяснили, что решить проблему можно только с помощью топора.

Певец отметил, что ему жалко своего петуха, поэтому он будет запирать его в курятнике, чтобы тот "проорался" там, где его пение не слышно.

"Мне всегда казалось, что петух по утрам приближает нас к истокам и создаёт деревенскую атмосферу в нашем урбанистическом мире", — объяснил свою позицию Юрий Эдуардович.

Артист считает, что вреда от петуха гораздо меньше, чем от собак, которые лают на каждый проезжающий мимо автомобиль.

Ранее актёр Сергей Безруков намучился с подаренным ему поклонниками экзотическим питомцем.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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