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Отец Жанны Фриске рассказал, почему родные Анастасии Заворотнюк прятали её от публики

Отец Фриске заявил, что родные скрывали Заворотнюк из-за изменившейся внешности

0:59
Шоу-бизнес

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с NEWS. RU предположил, что родные актрисы Анастасии Заворотнюк скрывали её от публики из-за изменившегося внешнего вида.

Отец Фриске заявил, что родные скрывали Заворотнюк из-за изменившейся внешности
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

При этом мужчина уверен, что ей оказывали достойный уход.

"Я знаю, что там был хороший уход. Там был хороший муж, хорошие родственники. А зачем им показывать? Конечно, она изменилась, наверняка", — выразил мнение отец Фриске.

Владимир также предположил, что семья актрисы может похоронить её в открытом гробу. В завершение беседы он выразил родным Заворотнюк соболезнования.

Певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году от глиобластомы. Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая 2024 года.

Ранее стало известно, где могут похоронить Анастасию Заворотнюк.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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