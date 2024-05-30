Отец Жанны Фриске рассказал, почему родные Анастасии Заворотнюк прятали её от публики

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с NEWS. RU предположил, что родные актрисы Анастасии Заворотнюк скрывали её от публики из-за изменившегося внешнего вида.
При этом мужчина уверен, что ей оказывали достойный уход.
"Я знаю, что там был хороший уход. Там был хороший муж, хорошие родственники. А зачем им показывать? Конечно, она изменилась, наверняка", — выразил мнение отец Фриске.
Владимир также предположил, что семья актрисы может похоронить её в открытом гробу. В завершение беседы он выразил родным Заворотнюк соболезнования.
Певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году от глиобластомы. Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая 2024 года.
Ранее стало известно, где могут похоронить Анастасию Заворотнюк.
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