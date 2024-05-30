Станислав Садальский восхитился мужем Анастасии Заворотнюк: "Делал возможное и невозможное"

Станислав Садальский выразил слова поддержки вдовцу Анастасии Заворотнюк, фигуристу Петру Чернышеву.
Садальский адресовал слова соболезнования родным и близким звезды сериала "Моя прекрасная няня". Отдельно актёр выделил мужа покойной актрисы.
"Самые искренние слова поддержки семье, детям, маме Насти, Петру, который делал возможное и невозможное. Он настоящий герой, безупречный муж и отец, а в нашем бестолковом актёрском мире ещё и преданный друг", — написал заслуженный артист РСФСР в личном Telegram-канале.
Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, как узнала о смерти мамы. Девушка обратилась к покойной родительнице с трогательными словами.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.