Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ

Мария Шукшина недовольна прощением участников "голой вечеринки"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина разметила в соцсетях пост, в котором выражается недовольство тем, что участники "голой вечеринки" Насти Ивлеевой снова мелькают на ТВ.

Фото: @mariashukshina by Телеграм-канал Марии Шукшиной is licensed under public doman

Шукшина сделала в своём Telegram-канале репост текста, где критикуется прощение звёзд, которые "вошли не в ту дверь" и "ползали на четвереньках". В сообщении говорится о том, что артисты триумфально возвращаются на федеральное ТВ.

"Сначала это был Киркоров, который вернулся в эфир программы "Маска", а теперь стебается над россиянами "про не ту дверь" в рекламе "Мегафона". А сейчас настал черёд Лолиты, которая станет звездой нового выпуска шоу "Супер Стар" на НТВ. Осталось дождаться возвращения Ивлеевой", — гласит текст поста.

Автор сообщения называет происходящее "коллективной шизофренией".

Ранее Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Ольги Бузовой лучшей телеведущей страны.