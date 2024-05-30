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Альбина Джанабаева показала Валерия Меладзе на отдыхе: "Дружеский шарж 2024"

Джанабаева показала Меладзе в неформальной обстановке

1:01
Шоу-бизнес

Певица Альбина Джанабаева порадовала подписчиков семейным контентом с Валерием Меладзе.

Джанабаева показала Меладзе в неформальной обстановке
Фото: https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva by Инстаграм Альбины Джанабаевой is licensed under public doman

Джанабаева разместила в "Инстаграме"* фото мужа, певца Валерия Меладзе. На снимке они запечатлены на фоне экзотической природы. Вокруг супружеской пары — пальмы и другая бурная растительность. Альбина и Валерий попозировали уличному художнику.

"Дружеский шарж 2024", — подписала кадры певица.

Поклонники артистов осыпали их комплиментами.

"Вы потрясающая пара! Обожаю! Бесконечного вам счастья";

"Вы очень гармоничная пара, приятно за вами наблюдать";

"Счастья и благополучия", — писали фолловеры под снимком.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе отправился на гастроли в США вместе с Альбиной Джанабаевой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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