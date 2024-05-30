Альбина Джанабаева показала Валерия Меладзе на отдыхе: "Дружеский шарж 2024"

Джанабаева показала Меладзе в неформальной обстановке

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Альбина Джанабаева порадовала подписчиков семейным контентом с Валерием Меладзе.

Фото: https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva by Инстаграм Альбины Джанабаевой is licensed under public doman

Джанабаева разместила в "Инстаграме"* фото мужа, певца Валерия Меладзе. На снимке они запечатлены на фоне экзотической природы. Вокруг супружеской пары — пальмы и другая бурная растительность. Альбина и Валерий попозировали уличному художнику.

"Дружеский шарж 2024", — подписала кадры певица.

Поклонники артистов осыпали их комплиментами.

"Вы потрясающая пара! Обожаю! Бесконечного вам счастья"; "Вы очень гармоничная пара, приятно за вами наблюдать"; "Счастья и благополучия", — писали фолловеры под снимком.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе отправился на гастроли в США вместе с Альбиной Джанабаевой.

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