Садальский высказался о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк: бедная Настя

Садальский отреагировал на новость о смерти Заворотнюк

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский прокомментировал трагическую новость о кончине звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

Фото: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk by Инстаграм Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Садальский рассказал, что вместе с Анастасией Заворотнюк снимался в картине для детей о собаке, которая научилась читать мысли людей. Картина, несмотря на спешность съёмок, осталась незавершённой.

"Было недоснято всего полчаса, но съёмки остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, потом случилась эта страшная беда с Настей", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Актёр рассказал, что последнее его сообщение Насте так и осталось непрочитанным. Он его бережно хранит.

"Настя. Бедная девочка. Невероятная, прекрасная, талантливая", — написал заслуженный артист РСФСР.

Садальский выразил слова соболезнования родным и близким Анастасии Заворотнюк.