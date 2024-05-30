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Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о смерти матери: ночью поступил звонок

Дочь Заворотнюк поделилась воспоминаниями о покойной матери

1:10
Шоу-бизнес

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась своей болью с соцсетях после трагической новости о смерти матери.

Дочь Заворотнюк поделилась воспоминаниями о покойной матери
Фото: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk by Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman

Анна Заворотнюк опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото с мамой. Она объяснила, что буквально вчера её телефон выдал ей воспоминание о прошлых годах, когда мама была рядом с ней.

Девушка рассказала. что ночью ей поступил звонок. Ей сообщили, что её мама умерла. Наследница актрисы обратилась к маме с трогательными словами.

"Мам, ты самое лучшее что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", — написала Анна под фото со звездой сериала "Моя прекрасная няня".

Ранее сообщалось, что в возрасте 53 года ушла из жизни любимая многими актриса Анастасия Заворотнюк.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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