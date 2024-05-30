Муж Леры Кудрявцевой явился к ней на шоу и рассказал, что сейчас творится в их семье

Игорь Макаров стал гостем шоу Кудрявцевой и рассказал, что происходит в их семье

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хоккеист Игорь Макаров заявился на шоу к жене Лере Кудрявцевой, с которой они чуть не развелись.

Фото: https://vk.com/id281184863 by ВК-аккаунт Игоря Макарова is licensed under public doman

Семья Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова была на грани распада. Телеведущая кратко описала проблему словами: "алкоголь — зло".

Макаров прошёл лечение в рехабе и пришёл на шоу "Секрет на миллион" к жене вместе с дочкой Машей. Программа ещё не вышла в эфир. Анонс передачи гласит, что хоккеист расскажет о том, как сейчас складываются отношения в их семье.

Спортсмен отметил, что Кудрявцева не ругает дочку Машу, а всё недовольство направлено только на него.

"Мама папу ругает только", — признался Макаров.

Ранее сообщалось. что счастливая Лера Кудрявцева встретила танцем своего приехавшего из рехаба мужа.