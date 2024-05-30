Муж Леры Кудрявцевой явился к ней на шоу и рассказал, что сейчас творится в их семье

Хоккеист Игорь Макаров заявился на шоу к жене Лере Кудрявцевой, с которой они чуть не развелись.
Семья Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова была на грани распада. Телеведущая кратко описала проблему словами: "алкоголь — зло".
Макаров прошёл лечение в рехабе и пришёл на шоу "Секрет на миллион" к жене вместе с дочкой Машей. Программа ещё не вышла в эфир. Анонс передачи гласит, что хоккеист расскажет о том, как сейчас складываются отношения в их семье.
Спортсмен отметил, что Кудрявцева не ругает дочку Машу, а всё недовольство направлено только на него.
"Мама папу ругает только", — признался Макаров.
Ранее сообщалось. что счастливая Лера Кудрявцева встретила танцем своего приехавшего из рехаба мужа.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.