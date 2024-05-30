Мария Погребняк ответила на нападки Розы Сябитовой: вбивают в голову, что надо терпеть выходки мужа

Мария Погребняк уверена, что многодетная мать может найти себе достойного мужа

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк не согласилась с заявлениями телесвахи Розы Сябитовой, которая не верит в то, что женщина с тремя детьми может благополучно вступить в новый брак.

Фото: @Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman

Погребняк назвала стереотипом мнение о том, что многодетная мать обречена на одиночество.

"Нам прям вбивают в голову что многодетная мама, в случае развода, не может встретить новую любовь и надо терпеть выходки мужа, равнодушие, но цепляться за него, чуть ли не молиться", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Её очень задела фраза ведущей шоу "Давай поженимся" Розы Сябитовой, которая заявила, что Погребняк никому не нужна с тремя детьми.

Она считает, что такое представление убивает веру женщины в себя. Блогер объяснила, что несчастная мать подаёт плохой пример своим детям.