Мария Погребняк ответила на нападки Розы Сябитовой: вбивают в голову, что надо терпеть выходки мужа

Блогер Мария Погребняк не согласилась с заявлениями телесвахи Розы Сябитовой, которая не верит в то, что женщина с тремя детьми может благополучно вступить в новый брак.
Погребняк назвала стереотипом мнение о том, что многодетная мать обречена на одиночество.
"Нам прям вбивают в голову что многодетная мама, в случае развода, не может встретить новую любовь и надо терпеть выходки мужа, равнодушие, но цепляться за него, чуть ли не молиться", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Её очень задела фраза ведущей шоу "Давай поженимся" Розы Сябитовой, которая заявила, что Погребняк никому не нужна с тремя детьми.
Она считает, что такое представление убивает веру женщины в себя. Блогер объяснила, что несчастная мать подаёт плохой пример своим детям.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.