Порезавшая сумку Chanel Виктория Боня заверила, что бренд уже не ущемляет в правах русских женщин

Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвалила бренд Chanel, оставив в прошлом историю с порезанной сумкой данного бренда.
Виктория Боня забыла все прежние разногласия с брендом Chanel. Она поспешила в фирменный магазин, где обзавелась сумкой и серьгами.
"Я очень рада сообщить, что ситуация в отношении русских женщин изменилась! Я сходила в магазин и получила блестящий сервис", — объяснила знаменитость в "Инстаграме"*
Она признала, что пора "зарыть топор войны".
Весной 2022 года в ярости изрезала ножницами сумку бренду Chanel на кусочки за то, что бренд отказывался продавать свою продукцию россиянам.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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