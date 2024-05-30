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Инфобарон Аяз Шабутдинов запустил новый марафон прямо из СИЗО

Сидящий в СИЗО коуч Аяз Шабутдинов запустил новый марафон

0:49
Шоу-бизнес

Информационный гуру Аяз Шабутдинов не перестаёт зарабатывать деньги, несмотря на то, что сидит в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Сидящий в СИЗО коуч Аяз Шабутдинов запустил новый марафон
Фото: https://vk.com/ayazshabutdinov by ВК-аккаунт Аяза Шабутдинова is licensed under public doman

Инфобарон Аяз Шабутдинов не сдаётся, несмотря на то, что его от потенциальных клиентов отделяет тюремная решётка. Свой новый марафон коуч запускает прямо из СИЗО.

На информационных ресурсах Аяза появилось видео, на котором он обещает своим адептам помочь прокачать личный бренд и нарастить продажи. Российское законодательство не запрещает Шабутдинову работать дистанционно.

Пока с аудиторией разговаривает нейросетевая копия бизнес тренера.

Ранее сообщалось, что Аяза Шабутдинова обвиняют в 73 эпизодах мошенничества.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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