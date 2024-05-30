Инфобарон Аяз Шабутдинов запустил новый марафон прямо из СИЗО

Информационный гуру Аяз Шабутдинов не перестаёт зарабатывать деньги, несмотря на то, что сидит в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Инфобарон Аяз Шабутдинов не сдаётся, несмотря на то, что его от потенциальных клиентов отделяет тюремная решётка. Свой новый марафон коуч запускает прямо из СИЗО.
На информационных ресурсах Аяза появилось видео, на котором он обещает своим адептам помочь прокачать личный бренд и нарастить продажи. Российское законодательство не запрещает Шабутдинову работать дистанционно.
Пока с аудиторией разговаривает нейросетевая копия бизнес тренера.
Ранее сообщалось, что Аяза Шабутдинова обвиняют в 73 эпизодах мошенничества.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.