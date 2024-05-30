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Владимир Соловьёв заявил, что актёр Алексей Панин* выполняет задание, притворяясь женой Макрона

Соловьёв заявил, что жену Макрона подменяет актёр Алексей Панин*

0:49
Шоу-бизнес

Владимир Соловьёв обратил внимание на схожесть внешности актёра Алексея Панина* с женой президента Франции Эммануэля Макрона.

Соловьёв заявил, что жену Макрона подменяет актёр Алексей Панин*
Фото: @alexeypanin77 by Телеграм-канал Алексей Панина is licensed under public doman

Соловьёв в студии со своими экспертами сделал сенсационное открытие. Она заявил, что скандально известный актёр Алексей Панин* и жена лидера Франции — один и тот же человек.

Он уверен, что супруга Макрона где-то благополучно отдыхает, в то время как Алексей Панин незаметно занял её место.

"Панин выполняет задание," — объяснил Соловьёв.

Ранее сообщалось, что Алексея Панина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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