Владимир Соловьёв обратил внимание на схожесть внешности актёра Алексея Панина* с женой президента Франции Эммануэля Макрона.
Соловьёв в студии со своими экспертами сделал сенсационное открытие. Она заявил, что скандально известный актёр Алексей Панин* и жена лидера Франции — один и тот же человек.
Он уверен, что супруга Макрона где-то благополучно отдыхает, в то время как Алексей Панин незаметно занял её место.
"Панин выполняет задание," — объяснил Соловьёв.
Ранее сообщалось, что Алексея Панина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.