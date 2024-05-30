Роза Сябитова оценила ценность Марии Погребняк на рынке невест: "Кому она нужна с тремя детьми?"

Главная телесваха страны Роза Сябитова порекомендовала Марии Погребняк лучше поработать над портфолио невесты.
Ведущая шоу "Давай поженимся" уверена, что Марии Погребняк не стоит поспешно вступать в новый брак в погоне за мужским вниманием.
Сябитова невысоко оценила шансы Марии стать замужней женщиной.
"А кому она нужна с тремя детьми? Хоть они всё-таки не груднички, но всё же", — заявила звезда ТВ в интервью с VOICE.
Сваха считает, что потенциальный муж Погребняк захочет иметь своего ребёнка, однако поднимать всех четверых отпрысков будет непросто.
"В общем, здесь кругом одни проблемы", — сделала вывод Сябитова.
Ранее Роза Сябитова прокомментировала развод певицы Алсу.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.