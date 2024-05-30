Роза Сябитова оценила ценность Марии Погребняк на рынке невест: "Кому она нужна с тремя детьми?"

Роза Сябитова считает, что у Марии Погребняк мало шансов снова выйти замуж

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Главная телесваха страны Роза Сябитова порекомендовала Марии Погребняк лучше поработать над портфолио невесты.

Фото: @Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman

Ведущая шоу "Давай поженимся" уверена, что Марии Погребняк не стоит поспешно вступать в новый брак в погоне за мужским вниманием.

Сябитова невысоко оценила шансы Марии стать замужней женщиной.

"А кому она нужна с тремя детьми? Хоть они всё-таки не груднички, но всё же", — заявила звезда ТВ в интервью с VOICE.

Сваха считает, что потенциальный муж Погребняк захочет иметь своего ребёнка, однако поднимать всех четверых отпрысков будет непросто.

"В общем, здесь кругом одни проблемы", — сделала вывод Сябитова.

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