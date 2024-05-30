Чудо исцеления: Кейт Миддлтон восстанавливается после тяжелой болезни

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон идет на поправку после курса химиотерапии

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии в рамках лечения онкологического заболевания. Недавно сообщалось, что ее состояние ухудшилось: она сильно похудела и потеряла волосы.

Фото: Wikipedia by Ricky wilson is licensed under CC BY 2.0

Однако последние новости обнадеживают. Кейт несколько дней подряд замечали на прогулках с семьей недалеко от Виндзорского замка.

Источник, близкий к принцессе, отметил, что она чувствует себя значительно лучше и хорошо переносит лекарства. Семья Кейт сплотилась вокруг нее, и инсайдер выразил уверенность, что она преодолела самый опасный период и движется к выздоровлению.