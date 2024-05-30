Чудо исцеления: Кейт Миддлтон восстанавливается после тяжелой болезни

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии в рамках лечения онкологического заболевания. Недавно сообщалось, что ее состояние ухудшилось: она сильно похудела и потеряла волосы.
Однако последние новости обнадеживают. Кейт несколько дней подряд замечали на прогулках с семьей недалеко от Виндзорского замка.
Источник, близкий к принцессе, отметил, что она чувствует себя значительно лучше и хорошо переносит лекарства. Семья Кейт сплотилась вокруг нее, и инсайдер выразил уверенность, что она преодолела самый опасный период и движется к выздоровлению.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.