Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил сомнения в успешном будущем группы "Каста" в Европе, предполагая, что музыкантам, возможно, придется работать таксистами или разнорабочими, поскольку у них нет значительных перспектив за рубежом.
Рудченко отметил, что на Западе уже хватает своих звезд, и российским артистам сложно конкурировать. Он также предположил, что "Каста" может вернуться в Россию, чтобы вернуть свои позиции на родине.
По его словам, артисты повышают цены на концерты за границей, чтобы компенсировать недостаток заказов. Информация о повышении стоимости выступлений группы на корпоративах до €20 тысяч подтверждает, что музыканты сталкиваются с финансовыми трудностями.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.