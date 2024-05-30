Громкое заявление: артисты "Касты" будут работать таксистами в Европе

Продюсер предсказал группе "Каста" трудности в Европе и возможное возвращение

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил сомнения в успешном будущем группы "Каста" в Европе, предполагая, что музыкантам, возможно, придется работать таксистами или разнорабочими, поскольку у них нет значительных перспектив за рубежом.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Рудченко отметил, что на Западе уже хватает своих звезд, и российским артистам сложно конкурировать. Он также предположил, что "Каста" может вернуться в Россию, чтобы вернуть свои позиции на родине.

По его словам, артисты повышают цены на концерты за границей, чтобы компенсировать недостаток заказов. Информация о повышении стоимости выступлений группы на корпоративах до €20 тысяч подтверждает, что музыканты сталкиваются с финансовыми трудностями.