Продюсер Сергей Перман рассказал, что легендарная певица Эдита Пьеха всегда выходила на сцену с бокалом шампанского, считая это своим ритуалом. Он вспоминает, что в отличие от других артистов, которые пили воду, Пьеха неизменно предпочитала шампанское перед выступлением.
Внук певицы, Стас Пьеха, тоже поделился воспоминаниями о жизни с бабушкой, упомянув о частых застольях и начале его употребления алкоголя. В то же время, певица МакSим недавно вернулась в реабилитационный центр для продолжения лечения от алкоголизма и выразила благодарность медикам за помощь в борьбе с зависимостью.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.