Продюсер Сергей Перман рассказал о сценическом ритуале Эдиты Пьехи с шампанским

Продюсер: Эдита Пьеха никогда не выходила на сцену без бокала шампанского

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Продюсер Сергей Перман рассказал, что легендарная певица Эдита Пьеха всегда выходила на сцену с бокалом шампанского, считая это своим ритуалом. Он вспоминает, что в отличие от других артистов, которые пили воду, Пьеха неизменно предпочитала шампанское перед выступлением.

Фото: Wikipedia by Simon Law is licensed under CC BY-SA 2.0

Внук певицы, Стас Пьеха, тоже поделился воспоминаниями о жизни с бабушкой, упомянув о частых застольях и начале его употребления алкоголя. В то же время, певица МакSим недавно вернулась в реабилитационный центр для продолжения лечения от алкоголизма и выразила благодарность медикам за помощь в борьбе с зависимостью.