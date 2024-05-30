Алёна Апина вернется на экраны в неожиданной роли

Алёна Апина сыграет преподавателя в новом сериале о группе "Комбинация"

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Алена Апина, известная по своей роли в популярной женской поп-группе "Комбинация", появится в новом сериале о группе. В сериале, который выйдет в 2024 году на платформе Wink, Апина сыграет эпизодическую роль преподавателя в консерватории.

Фото: Wikipedia by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0

Исполнительница роли Апиной, Анастасия Уколова, рассказала, что съемка сцены с Апиной была для нее большим сюрпризом и важным опытом. Сериал расскажет о творческом пути участниц группы "Комбинация", которая прославилась в начале 1990-х годов благодаря таким хитам, как Russian Girls и American Boy.