Алена Апина, известная по своей роли в популярной женской поп-группе "Комбинация", появится в новом сериале о группе. В сериале, который выйдет в 2024 году на платформе Wink, Апина сыграет эпизодическую роль преподавателя в консерватории.
Исполнительница роли Апиной, Анастасия Уколова, рассказала, что съемка сцены с Апиной была для нее большим сюрпризом и важным опытом. Сериал расскажет о творческом пути участниц группы "Комбинация", которая прославилась в начале 1990-х годов благодаря таким хитам, как Russian Girls и American Boy.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.