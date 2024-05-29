Внучка Боярского позирует в маске деда с пиццей и бокалом

Внучка Михаила Боярского удивила подписчиков фото в маске деда

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подписчики внучки Михаила Боярского, Катерины, были удивлены ее публикацией в Instagram*, где она надела маску деда. На фото Катерина позирует с коробкой пиццы и бокалом, что вызвало неоднозначные реакции.

Фото: инстаграм аккаунт Екатерины Боярской

Некоторые пользователи сочли фото неуважительным к знаменитому актеру. Негативные комментарии были удалены, возможно, самой Боярской. Ранее Михаил Боярский выразил неодобрение по поводу увлечения внучки татуировками, назвав это "грязью", но добавил, что это дело ее супруга, а не его.

* - запрещённая в России социальная сеть, её владелец, компания Meta, признана судом экстремистской организацией