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Внучка Боярского позирует в маске деда с пиццей и бокалом

Внучка Михаила Боярского удивила подписчиков фото в маске деда

0:38
Шоу-бизнес

Подписчики внучки Михаила Боярского, Катерины, были удивлены ее публикацией в Instagram*, где она надела маску деда. На фото Катерина позирует с коробкой пиццы и бокалом, что вызвало неоднозначные реакции.

Внучка Михаила Боярского удивила подписчиков фото в маске деда
Фото: инстаграм аккаунт Екатерины Боярской

Некоторые пользователи сочли фото неуважительным к знаменитому актеру. Негативные комментарии были удалены, возможно, самой Боярской. Ранее Михаил Боярский выразил неодобрение по поводу увлечения внучки татуировками, назвав это "грязью", но добавил, что это дело ее супруга, а не его.

* - запрещённая в России социальная сеть, её владелец, компания Meta, признана судом экстремистской организацией

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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