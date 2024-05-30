Скандал и примирение: Пугачёва и Киркоров снова вместе, что скажет Галкин*?

Филипп Киркоров и Алла Пугачева помирились на дне рождения Кристины Орбакайте

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров смог помириться с Аллой Пугачевой на дне рождения Кристины Орбакайте в 2021 году, положив конец длительной ссоре.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Пугачева в хорошем настроении подошла к Киркорову с комплиментом, что вызвало у него радость и ощущение возобновившейся дружбы. Однако Максим Галкин*, муж Пугачевой, проявил ревность, что неудивительно, учитывая его прошлую ревность к Киркорову.

Несмотря на примирение, вряд ли Пугачева решит снова сменить супруга, так как ее связывают с Галкиным общие дети и переезд в Израиль.

* — признан иностранным агентом.