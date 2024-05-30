Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин уснул в самолете и был арестован
Еврокомиссия планирует повысить тарифы на китайские электромобили
Налог на продажу недвижимости предложено повысить до 15%
eNeuro: нарушение фазы глубокого сна усиливает эмоциональный стресс
"Ингосстрах" выявил популярные страховые продукты жителей Астрахани
Ромашковый чай полезен при гастритах и проблемах с ЖКТ
Винер ответила гимнастке Мамун: "Деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни?"
Они долговечные: топ суккулентов для начинающих
Ветеринары ответили, меняют ли сиамские кошки окрас
Скандал и примирение: Пугачёва и Киркоров снова вместе, что скажет Галкин*?

Филипп Киркоров и Алла Пугачева помирились на дне рождения Кристины Орбакайте

0:39
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров смог помириться с Аллой Пугачевой на дне рождения Кристины Орбакайте в 2021 году, положив конец длительной ссоре.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева помирились на дне рождения Кристины Орбакайте
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Пугачева в хорошем настроении подошла к Киркорову с комплиментом, что вызвало у него радость и ощущение возобновившейся дружбы. Однако Максим Галкин*, муж Пугачевой, проявил ревность, что неудивительно, учитывая его прошлую ревность к Киркорову.

Несмотря на примирение, вряд ли Пугачева решит снова сменить супруга, так как ее связывают с Галкиным общие дети и переезд в Израиль.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера

По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.

Виктория Боня отказалась от 50 миллионов рублей за ночь с миллиардером
Рассказываем, когда перец страдает от недостатка освещения
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая" Анжела Якубовская Польские националисты использовали русско-турецкую войну в своих целях Сергей Лебедев Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон Дмитрий Плотников
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Последние материалы
Россиянин уснул в самолете и был арестован
Еврокомиссия планирует повысить тарифы на китайские электромобили
Налог на продажу недвижимости предложено повысить до 15%
eNeuro: нарушение фазы глубокого сна усиливает эмоциональный стресс
"Ингосстрах" выявил популярные страховые продукты жителей Астрахани
Ромашковый чай полезен при гастритах и проблемах с ЖКТ
Винер ответила гимнастке Мамун: "Деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни?"
Они долговечные: топ суккулентов для начинающих
Ветеринары ответили, меняют ли сиамские кошки окрас
Мексиканский рис с фасолью: вкусный и полезный обед без мяса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников