Филипп Киркоров смог помириться с Аллой Пугачевой на дне рождения Кристины Орбакайте в 2021 году, положив конец длительной ссоре.
Пугачева в хорошем настроении подошла к Киркорову с комплиментом, что вызвало у него радость и ощущение возобновившейся дружбы. Однако Максим Галкин*, муж Пугачевой, проявил ревность, что неудивительно, учитывая его прошлую ревность к Киркорову.
Несмотря на примирение, вряд ли Пугачева решит снова сменить супруга, так как ее связывают с Галкиным общие дети и переезд в Израиль.
* — признан иностранным агентом.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.