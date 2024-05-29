"Оно произвело фурор": Боня показала платье, которое удивило девушек в Монако

Блогерша Виктория Боня в личном блоге рассказала, что произвела фурор в Монако своим образом в мини-платье.
По её словам, поклонники не поддерживали выход в таком наряде.
"А сейчас в Монако на меня напрыгнули все девушки с вопросом, откуда платье. Оно произвело фурор", — похвасталась светская львица.
Блогерша отметила, что довольна тем, как выглядит — она уверена, что может себе позволить любые наряды.
Недавно Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль, на котором предстала в розовом платье с перьями. Журналистка Ксения Собчак не смогла удержаться и написала, что блогерша приехала "в чём-то страусино-розовом".
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