"Оно произвело фурор": Боня показала платье, которое удивило девушек в Монако

Виктория Боня удивила девушек в Монако своим образом в мини-платье

Блогерша Виктория Боня в личном блоге рассказала, что произвела фурор в Монако своим образом в мини-платье.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм is licensed under public domain

По её словам, поклонники не поддерживали выход в таком наряде.

"А сейчас в Монако на меня напрыгнули все девушки с вопросом, откуда платье. Оно произвело фурор", — похвасталась светская львица.

Блогерша отметила, что довольна тем, как выглядит — она уверена, что может себе позволить любые наряды.

Недавно Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль, на котором предстала в розовом платье с перьями. Журналистка Ксения Собчак не смогла удержаться и написала, что блогерша приехала "в чём-то страусино-розовом".

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