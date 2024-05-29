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55-летняя Татьяна Буланова рассказала, почему отказалась от ужинов 25 лет назад

Певица Татьяна Буланова на протяжении 25 лет не ест после пяти вечера

Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова в разговоре с "Телепрограммой" призналась, что 25 лет назад отказалась от ужинов после пяти вечера. Таким образом исполнительница следит за фигурой.

Певица Татьяна Буланова на протяжении 25 лет не ест после пяти вечера
Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова is licensed under public domain

Она пояснила, что помимо этого не ест жареное, жирное и вредное.

"Люблю простую, но острую пищу. Спортом не занималась никогда. Но недавно стала периодически посещать танцевальную студию, чтобы поддерживать тело в тонусе", — отметила артистка.

За многие годы она привыкла есть один раз в день полноценно, поэтому у неё почти не бывает срывов.

Также Буланова не стала скрывать, что с ненавистью относится к спорту, поэтому даже молодой муж не может её заставить заниматься.

Ранее стало известно, за какую сумму продают виллу Алсу в Крыму.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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