"Ещё 100 млн сверху": стала известна стоимость виллы Алсу в Крыму

Mash: виллу Алсу и Яна Абрамова продадут за 800 млн рублей после развода

Виллу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова продадут за 800 млн рублей после расторжения их брака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Особняк супругов был построен 15 лет назад в элитном посёлке Вязовая Роща под Севастополем. Рядом отец исполнительницы организовал ремонт в фельдшерско-акушерском пункте и открыл магазин, но сама Алсу бывала на вилле лишь до 2014 года. В настоящее время там открыт гостиничный комплекс.

Как рассказали авторам канала риелторы, супруги пытаются продать особняк с 2021 года. Они отмечают, что новым хозяевам придётся потратиться на ремонт, так как дом уже обветшал.

"Плюс к стоимости новым хозяевам пришлось бы вложить до 100 млн рублей сверху на реконструкцию — дом уже обветшал. Сейчас в "гостиничном комплексе" никто не живёт", — сообщили специалисты по недвижимости.

Алсу подала на развод с бизнесменом 24 мая 2024 года, сразу же после того, как их старшая дочь окончила школу.

Ранее стало известно о задолженности Анастасии Костенко перед ФНС.