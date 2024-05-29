Вслед за Блиновской и Лерчек: стало известно о крупном долге Костенко перед ФНС

Блогерша и модель Анастасия Костенко, ставшая в этом году мамой в четвёртый раз, зарабатывает на рекламе. Как стало известно StarHit, в настоящее время она задолжала ФНС порядка 1,6 млн рублей.
Сама Анастасия никак не отреагировала на появившиеся новости и не комментировала накопившиеся долги.
Сейчас она погружена в бытовые проблемы — недавно они с мужем, экс-футболистом Дмитрием Тарасовым продали дом площадью в почти тысячу квадратных метров. Семья переехала временно в арендованный таунхаус.
В личном блоге Костенко делится тем, как воспитывает четверых детей — дочерей Милану и Еву, сыновей Алексея и Ярослава.
Ранее Дмитрий Дибров рассказал о своих доходах.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.