Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал про свои доходы

Телеведущий Дмитрий Дибров отрицает у себя наличие бизнеса

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров в программе "Человек-невидимка" признался, что не занимается бизнесом. Так, он отметил, что у него нет дополнительных источников дохода.

Фото: youtube.com by канал Рум Турист is licensed under public domain

По его словам, он не владеет большим количеством недвижимости, а зарабатывает исключительно своей работой.

"Я не экспортирую алюминий, не занимаюсь фастфудами и сушибарами имени меня, не шью одежду, не делаю парфюм, теперь еще и программу про миллионы не веду", — поделился телеведущий.

В мае 2023 года ведущей известной телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале стала Юлианна Караулова. Дибров призвал не критиковать певицу, а постараться к ней привыкнуть.

В июне прошлого года Дмитрий Дибров признался, что не потерял в заработке после ухода с телешоу.

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