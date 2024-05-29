Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал про свои доходы

Телеведущий Дмитрий Дибров в программе "Человек-невидимка" признался, что не занимается бизнесом. Так, он отметил, что у него нет дополнительных источников дохода.
По его словам, он не владеет большим количеством недвижимости, а зарабатывает исключительно своей работой.
"Я не экспортирую алюминий, не занимаюсь фастфудами и сушибарами имени меня, не шью одежду, не делаю парфюм, теперь еще и программу про миллионы не веду", — поделился телеведущий.
В мае 2023 года ведущей известной телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале стала Юлианна Караулова. Дибров призвал не критиковать певицу, а постараться к ней привыкнуть.
В июне прошлого года Дмитрий Дибров признался, что не потерял в заработке после ухода с телешоу.
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