Проживающего в Испании актёра Алексея Панина* признали террористом и экстремистом

Имя Алексея Панина* пополнило список террористов и экстремистов

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Звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин* был официально признан террористом и экстремистом.

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Иноагента Алексея Панина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В начале 2024 года артиста заочно арестовали в России по обвинению в оправдании терроризма. В данный момент актёр проживает в Испании с дочкой Аней.

Панин часто даёт интервью СМИ, в которых осуждает проведение спецоперации на Украине. Он позволяет себе резкие высказывания в адрес российской власти.

Ранее Алексея Панина удивило известие о его аресте в России.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.