Проживающего в Испании актёра Алексея Панина* признали террористом и экстремистом

Звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин* был официально признан террористом и экстремистом.
Иноагента Алексея Панина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В начале 2024 года артиста заочно арестовали в России по обвинению в оправдании терроризма. В данный момент актёр проживает в Испании с дочкой Аней.
Панин часто даёт интервью СМИ, в которых осуждает проведение спецоперации на Украине. Он позволяет себе резкие высказывания в адрес российской власти.
Ранее Алексея Панина удивило известие о его аресте в России.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.