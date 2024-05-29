Собчак удивила новая экспедиция к обломкам "Титаника": и это после прошлогодней трагедии

Ксения Собчак высказалась о новой экспедиции к обломкам "Титаника"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала новое погружение к затонувшему "Титанику", несмотря на трагедию прошлого года.

Фото: unsplash.com by Eric Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Собчак поделилась новостью о том, что миллиардер США Ларри Коннор собирается совершить погружение совместно с приятелем, соучредителем компании Triton Submarines, на субмарине "Тритон". Стоимость экспедиции на дно Атлантического океана составит 20 миллионов долларов.

"И это после прошлогодней трагедии с батискафом "Титан", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что власти США скрывали факт столкновения подлодки с "Титаником".