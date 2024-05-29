Собчак удивила новая экспедиция к обломкам "Титаника": и это после прошлогодней трагедии

Ксения Собчак прокомментировала новое погружение к затонувшему "Титанику", несмотря на трагедию прошлого года.
Собчак поделилась новостью о том, что миллиардер США Ларри Коннор собирается совершить погружение совместно с приятелем, соучредителем компании Triton Submarines, на субмарине "Тритон". Стоимость экспедиции на дно Атлантического океана составит 20 миллионов долларов.
"И это после прошлогодней трагедии с батискафом "Титан", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что власти США скрывали факт столкновения подлодки с "Титаником".
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.