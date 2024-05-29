Мама рэпера Тимати рассказала о планах внучки Алисы: "Тяжела и неказиста дорога в Голливуд"

Мама рэпера Тимати показала, как её внучка Алиса готовится к актёрской карьере в Голливуде.
Симона Юнусова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её внучка Алиса бегло говорит на английском, затем переходит на русский, разыгрывая из себя режиссёра зажигательной шоу-программы.
"Тяжела и неказиста дорога идущего в Голливуд, но осилит её идущий", — написала мама Тимати под кадрами с любимой внучкой.
Ранее Симона Юнусова рассказывала, что её 10-летняя внучка Алиса собралась замуж за корейца, так как они "все такие пусечки". В планах девочки было в влиться в корейскую музыкальную группу. Для этого она даже начала учить корейский язык.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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