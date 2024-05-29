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Мама рэпера Тимати рассказала о планах внучки Алисы: "Тяжела и неказиста дорога в Голливуд"

Мама Тимати рассекретила мечту внучки Алисы покорить Голливуд

0:54
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати показала, как её внучка Алиса готовится к актёрской карьере в Голливуде.

Мама Тимати рассекретила мечту внучки Алисы покорить Голливуд
Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under Public domain

Симона Юнусова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её внучка Алиса бегло говорит на английском, затем переходит на русский, разыгрывая из себя режиссёра зажигательной шоу-программы.

"Тяжела и неказиста дорога идущего в Голливуд, но осилит её идущий", — написала мама Тимати под кадрами с любимой внучкой.

Ранее Симона Юнусова рассказывала, что её 10-летняя внучка Алиса собралась замуж за корейца, так как они "все такие пусечки". В планах девочки было в влиться в корейскую музыкальную группу. Для этого она даже начала учить корейский язык.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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