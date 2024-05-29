Актёр Станислав Садальский рассказал о смерти младшего брата Сергея

Станислав Садальский помянул покойного брата

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Станислав Садальский почтил память младшего брата Сергея.

Фото: https://sadalskij.livejournal.com by Живой журнал Станислава Садальского is licensed under Public domain

Садальский посвятил пост в своём Telegram-канале покойному брату Сергею, который скончался в 1991 году.

"33 года назад ему было 33 года", — написал актёр под фото с братом.

Он посвятил родному человеку стихи.

"Гусар, поручик, дерзкий юноша опальный, с мятежным демоном сходившийся на ты", — такие строки артист выбрал для описания брата.

В "Живом журнале" Садальский рассказывал, что винит себя в смерти родственника, так как именно он познакомил его с актёром Александром Шурыгиным, с которым они стали друзьями "по стакану".

Шурыгин сел за руль пьяным с братом Садальского. Они попали в ДТП, в результате которого Сергей получил травмы и скончался позже в больнице.