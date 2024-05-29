Актёр Станислав Садальский рассказал о смерти младшего брата Сергея

Станислав Садальский почтил память младшего брата Сергея.
Садальский посвятил пост в своём Telegram-канале покойному брату Сергею, который скончался в 1991 году.
"33 года назад ему было 33 года", — написал актёр под фото с братом.
Он посвятил родному человеку стихи.
"Гусар, поручик, дерзкий юноша опальный, с мятежным демоном сходившийся на ты", — такие строки артист выбрал для описания брата.
В "Живом журнале" Садальский рассказывал, что винит себя в смерти родственника, так как именно он познакомил его с актёром Александром Шурыгиным, с которым они стали друзьями "по стакану".
Шурыгин сел за руль пьяным с братом Садальского. Они попали в ДТП, в результате которого Сергей получил травмы и скончался позже в больнице.
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