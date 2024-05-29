Нарастившая ресницы певица Лолита Милявская обратилась к поклонникам из ДНР

Певица Лолита Милявская рассказала, что её поддерживают фанаты из Донецка.
Милявская опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она рассказывает о том, насколько ей важны весточки от поклонников.
Певица призналась, что впервые в жизни нарастила ресницы. Она рассказала, что по её квартире, в том числе и по дому в болгарской деревне, разбросаны пустые пачки из-под сигарет с надписями.
"Целый большой пакет мне был подарен ко дню рождения. Я всё скурила. Курение это плохо, предупреждаю, но пустые пачки я оставила, потому что на каждой из них написано то, что даёт мне силы", — сказала звезда.
Она объяснила, что подарок ей прислал некий "сахарочек" из Донецка.
Ранее Лолита Милявская обратилась к подписчикам с криком о помощи.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.