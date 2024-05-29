Нарастившая ресницы певица Лолита Милявская обратилась к поклонникам из ДНР

Лолита поблагодарила фанатов из ДНР за необычный подарок

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская рассказала, что её поддерживают фанаты из Донецка.

Фото: https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under Public domain

Милявская опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она рассказывает о том, насколько ей важны весточки от поклонников.

Певица призналась, что впервые в жизни нарастила ресницы. Она рассказала, что по её квартире, в том числе и по дому в болгарской деревне, разбросаны пустые пачки из-под сигарет с надписями.

"Целый большой пакет мне был подарен ко дню рождения. Я всё скурила. Курение это плохо, предупреждаю, но пустые пачки я оставила, потому что на каждой из них написано то, что даёт мне силы", — сказала звезда.

Она объяснила, что подарок ей прислал некий "сахарочек" из Донецка.

Ранее Лолита Милявская обратилась к подписчикам с криком о помощи.

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