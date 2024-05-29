Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устроила фотосессию в интерьере квартиры в ретростиле.
Супруга юмориста разместила в "Инстаграме"* серию фотографий в интерьере роскошной квартиры. Картины на стенах, предметы искусства, скульптуры, дорогая мебель, паркет — всё это стало антуражем для снимков, на которых позировала Татьяна в платье в мелкий горошек.
"Верь — всё пройдёт. Даже если очень плохо — это когда-нибудь кончится. Ничто на свете не вечно", — гласит подпись к снимкам.
Ранее Татьяна Брухунова рассказала о своей полной трудов и забот нелёгкой жизни.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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