Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"

Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устроила фотосессию в интерьере квартиры в ретростиле.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Супруга юмориста разместила в "Инстаграме"* серию фотографий в интерьере роскошной квартиры. Картины на стенах, предметы искусства, скульптуры, дорогая мебель, паркет — всё это стало антуражем для снимков, на которых позировала Татьяна в платье в мелкий горошек.

"Верь — всё пройдёт. Даже если очень плохо — это когда-нибудь кончится. Ничто на свете не вечно", — гласит подпись к снимкам.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала о своей полной трудов и забот нелёгкой жизни.

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