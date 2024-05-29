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Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"

Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру

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Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устроила фотосессию в интерьере квартиры в ретростиле.

Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Супруга юмориста разместила в "Инстаграме"* серию фотографий в интерьере роскошной квартиры. Картины на стенах, предметы искусства, скульптуры, дорогая мебель, паркет — всё это стало антуражем для снимков, на которых позировала Татьяна в платье в мелкий горошек.

"Верь — всё пройдёт. Даже если очень плохо — это когда-нибудь кончится. Ничто на свете не вечно", — гласит подпись к снимкам.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала о своей полной трудов и забот нелёгкой жизни.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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