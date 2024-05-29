Фигурист Евгений Плющенко показал своих златовласых сыновей: "Мои блондины"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал сыновей, которые всё больше становятся похожи на него.
Евгений Плющенко опубликовал в "Инстаграме"* фото сыновей — 11-летнего Александра и четырёхлетнего Арсения.
"Мои блондины", — подписал фотографию фигурист.
Подписчики остались в восторге от такого семейного контента.
"Саша с каждым годом всё больше становится похож на папу";
"Красавцы, двое из ларца. Главный папа. Тоже блондин";
"Златовласые. Снимите их в сказке русско-народной, в новогодней какой-нибудь", — писали фолловеры под постом спортсмена.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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