Фигурист Евгений Плющенко показал своих златовласых сыновей: "Мои блондины"

Евгений Плющенко поделился фотографией сыновей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал сыновей, которые всё больше становятся похожи на него.

Фото: https://www.instagram.com/plushenkoofficial by Инстаграм Евгения Плющенко is licensed under Public domain

Евгений Плющенко опубликовал в "Инстаграме"* фото сыновей — 11-летнего Александра и четырёхлетнего Арсения.

"Мои блондины", — подписал фотографию фигурист.

Подписчики остались в восторге от такого семейного контента.

"Саша с каждым годом всё больше становится похож на папу"; "Красавцы, двое из ларца. Главный папа. Тоже блондин"; "Златовласые. Снимите их в сказке русско-народной, в новогодней какой-нибудь", — писали фолловеры под постом спортсмена.

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