"Смотрю мелодрамы": Харламов рассказал, как спасается от постоянного юмора

Комик Гарик Харламов в рамках проекта "Ошуительное хоу" признался, что уже устал от юмора. По его словам, он шутит на протяжении последних 25 лет.
Гость программы, юморист Костя Пушкин отметил, что Харламову как будто уже перестало хватать вдохновения. Харламов согласился с ним и признался, что ему порой надоедает заниматься юмором.
"Я сажусь и смотрю мелодрамы.(…). Есть такой момент", — заявил резидент Comedy Club.
Недавно Гарик Харламов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук. В шоу "Кстати" юморист заявил, что третий брак станет для него последним, так как он с трудом смог встать с колена.
Ранее Ляйсан Утяшева заговорила о ссорах с мужем на фоне слухов о разводе.
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