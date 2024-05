"Смотрю мелодрамы": Харламов рассказал, как спасается от постоянного юмора

Комик Гарик Харламов в рамках проекта "Ошуительное хоу" признался, что уже устал от юмора. По его словам, он шутит на протяжении последних 25 лет.

Фото: youtube.com by канал ОХ is licensed under public domain