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"Смотрю мелодрамы": Харламов рассказал, как спасается от постоянного юмора

Комик Гарик Харламов заговорил об усталости от юмора

Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов в рамках проекта "Ошуительное хоу" признался, что уже устал от юмора. По его словам, он шутит на протяжении последних 25 лет.

Комик Гарик Харламов заговорил об усталости от юмора
Фото: youtube.com by канал ОХ is licensed under public domain

Гость программы, юморист Костя Пушкин отметил, что Харламову как будто уже перестало хватать вдохновения. Харламов согласился с ним и признался, что ему порой надоедает заниматься юмором.

"Я сажусь и смотрю мелодрамы.(…). Есть такой момент", — заявил резидент Comedy Club.

Недавно Гарик Харламов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук. В шоу "Кстати" юморист заявил, что третий брак станет для него последним, так как он с трудом смог встать с колена.

Ранее Ляйсан Утяшева заговорила о ссорах с мужем на фоне слухов о разводе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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