Юлия Барановская показала младшего сына от Андрея Аршавина: "Мамин красавчик"

Телеведущая Юлия Барановская устроила фотосессию с младшим наследником.
Юлия Барановская опубликовала в "Инстаграме"* кадры с 11-летним сыном Арсением. Звезда ТВ попозировала с наследником, сидя на передней части какого-то экзотического транспорта.
"Раньше снять обложку было намного проще", — подписала кадры Юлия.
Подписчики осыпали комплиментами многодетную мать и её сына.
"Какой же хорошенький мальчик";
"Мамин красавчик";
"Обожаю вас", — писали фолловеры под постом Барановской.
У телеведущей трое детей от футболиста Андрея Аршавина — Артём, Яна и Арсений. Спортсмен ушёл из семьи, когда Юлия была беременна их младшим сыном.
Ранее Юлия Барановская показала красавицу-дочь Яну.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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