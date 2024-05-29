Юлия Барановская показала младшего сына от Андрея Аршавина: "Мамин красавчик"

Барановская сфотографировалась с младшим сыном: какой хорошенький мальчик

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская устроила фотосессию с младшим наследником.

Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public doman

Юлия Барановская опубликовала в "Инстаграме"* кадры с 11-летним сыном Арсением. Звезда ТВ попозировала с наследником, сидя на передней части какого-то экзотического транспорта.

"Раньше снять обложку было намного проще", — подписала кадры Юлия.

Подписчики осыпали комплиментами многодетную мать и её сына.

"Какой же хорошенький мальчик"; "Мамин красавчик"; "Обожаю вас", — писали фолловеры под постом Барановской.

У телеведущей трое детей от футболиста Андрея Аршавина — Артём, Яна и Арсений. Спортсмен ушёл из семьи, когда Юлия была беременна их младшим сыном.

Ранее Юлия Барановская показала красавицу-дочь Яну.

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