"Могу швырнуть еду": Утяшева рассказала о ссорах с Волей на фоне слухов о разводе

Телеведущая Ляйсан Утяшева во время программы "Дерзкая готовка" на YouTube призналась, что во время конфликтов с мужем, комиком Павлой Волей может бить посуду.
Она отметила, что они с супругом редко ссорятся, но если такое случается, то может дойти и до битья посуды.
"Я драма. Я темпераментная. Я могу разбить посуду, я могу начать бить тарелки, да. Могу швырнуть еду", — рассказала телеведущая.
Утяшева подчеркнула, что чаще всего на примирение идёт именно супруг.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля женаты с 2012 года. Вместе они воспитывают двоих детей — дочь Софию и сына Роберта. Не так давно 38-летняя спортсменка признавалась, что мечтает родить ещё одного ребёнка до 40 лет.
В последнее время в Сети пошли слухи о возможном разладе в семейной паре, так как Утяшева показала снимок без обручального кольца.
Ранее бывший участник "Дома-2" Роман Третьяков пошутил о том, что напишут на его могиле.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.