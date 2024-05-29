"Могу швырнуть еду": Утяшева рассказала о ссорах с Волей на фоне слухов о разводе

Ляйсан Утяшева рассказала о разбитой посуде во время ссор с Павлом Волей

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ляйсан Утяшева во время программы "Дерзкая готовка" на YouTube призналась, что во время конфликтов с мужем, комиком Павлой Волей может бить посуду.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева is licensed under public domain

Она отметила, что они с супругом редко ссорятся, но если такое случается, то может дойти и до битья посуды.

"Я драма. Я темпераментная. Я могу разбить посуду, я могу начать бить тарелки, да. Могу швырнуть еду", — рассказала телеведущая.

Утяшева подчеркнула, что чаще всего на примирение идёт именно супруг.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля женаты с 2012 года. Вместе они воспитывают двоих детей — дочь Софию и сына Роберта. Не так давно 38-летняя спортсменка признавалась, что мечтает родить ещё одного ребёнка до 40 лет.

В последнее время в Сети пошли слухи о возможном разладе в семейной паре, так как Утяшева показала снимок без обручального кольца.

Ранее бывший участник "Дома-2" Роман Третьяков пошутил о том, что напишут на его могиле.