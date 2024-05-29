Экс-участник "Дома-2" Третьяков пошутил, что на его могиле напишут про Бузову

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Роман Третьяков во время выступления в жанре стендап пошутил, что ляжет в могилу вместе с другими экс-возлюбленными певицы Ольги Бузовой. Об этом пишет StarHit.
Он рассказал, что несмотря на количество новостей и событий в мире, ему продолжают звонить лишь по одному поводу.
"Недавно набрали, вывели в прямой эфир и говорят: "У нас сегодня в гостях бывший Бузовой". Никакой фамилии, просто "бывший Бузовой". Представляете, а мне 43 года", — посетовал Третьяков.
Роман Третьяков и Ольга Бузова состояли в отношениях во время начала телепроекта "Дом-2". Уже после их расставания Третьяков успел жениться и развестись, пережить проблемы в бизнесе и другое. Однако его ассоциируют лишь как "бывшего Бузовой".
Третьяков заключил, что на их общей могиле с Давой и Дмитрием Тарасовым напишут просто "бывшие Бузовой".
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