"Можете за меня порадоваться": ведущая "Голоса" намекнула на новый роман

Телеведущая Яна Чурикова подтвердила, что состоит в отношениях

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Яна Чурикова в беседе с порталом PROZvezd призналась, что состоит в отношениях.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова is licensed under public domain

Она заявила, что не готова на правах известной личности раздавать поклонникам советы по поводу личной жизни.

"Нет уж, увольте! Не мне вас учить, как строить личную жизнь! Но вы можете за меня порадоваться: у меня в ней все, слава Богу, прекрасно", — подчеркнула телеведущая.

Она отметила, что в отношениях стоит отталкиваться от собственных ощущений, так как универсальных рекомендаций нет. То, что для одного человека будет полезным, для другого может стать опасным.

В заключение Чурикова отметила, что не стоит смотреть на опыт знаменитостей при построении отношений.

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