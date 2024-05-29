"Похудеть к лету шансов нет": улетевшая в Турцию 55-летняя Бондарчук показала фигуру в бикини

Светлана Бондарчук отправилась в Турцию и показала фигуру в бикини

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и светская львица Светлана Бондарчук в личном блоге показала фигуру в бикини и при этом пожаловалась на отельные завтраки в Турции.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Бондарчук в инстаграм is licensed under public domain

Артистка объяснила, что не сможет похудеть к лету с таким количество вкусной еды.

Бондарчук рассказывала поклонникам, что при росте 177 сантиметров весит 60 килограммов. По её словам, она никак не ограничивает себя в питании и даже употребляет фастфуд, но на ежедневной основе занимается йогой и пилатесом.

В прошлом году телеведущая рассказала, что неё с мужем, продюсером Сергеем Харченко родился сын Пётр. Мальчика она показала публике лишь тогда, когда ему исполнилось уже полгода. Бондарчук отмечала, что получила массу бестактных вопросов со стороны аудитории, но заявила, что не собирается никому ничего объяснять.

Ранее стало известно, что Никита Пресняков в США отправился на день рождения порноактрисы.