"Своя голая вечеринка": живущий в США внук Пугачёвой отправился на день рождения порноактрисы из РФ

Никита Пресняков с женой отправился на день рождения порноактрисы Евы Эльфи

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эмигрировавший в США внук советской певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вместе со своей женой Алёной Красновой стал гостем на празднике в честь дня рождения порноактрисы Евы Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова).

Фото: youtube.com by канал Лапша is licensed under public domain

Как пишет "КП", обладательница "порно-Оскара" пригласила друзей в загородный клуб, расположенный в калифорнийском национальном парке Джошуа-Три.

Дресс-код вечеринки предполагал "голые" наряды, то есть чем меньше одежды, тем лучше. Супруга Преснякова появилась на празднике в прозрачных кружевных брюках и белом топе без нижнего белья.

Сообщается также, что во время вечеринки гости танцевали под русскую музыку.

"Классную, конечно, тусовку замутила Ева", — написала в соцсетях Алёна Краснова.

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