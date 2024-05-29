"Своя голая вечеринка": живущий в США внук Пугачёвой отправился на день рождения порноактрисы из РФ

Эмигрировавший в США внук советской певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вместе со своей женой Алёной Красновой стал гостем на празднике в честь дня рождения порноактрисы Евы Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова).
Как пишет "КП", обладательница "порно-Оскара" пригласила друзей в загородный клуб, расположенный в калифорнийском национальном парке Джошуа-Три.
Дресс-код вечеринки предполагал "голые" наряды, то есть чем меньше одежды, тем лучше. Супруга Преснякова появилась на празднике в прозрачных кружевных брюках и белом топе без нижнего белья.
Сообщается также, что во время вечеринки гости танцевали под русскую музыку.
"Классную, конечно, тусовку замутила Ева", — написала в соцсетях Алёна Краснова.
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