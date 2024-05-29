"Сейчас такое тяжёлое время": Поплавская высказалась про развод Алсу

Актрису Яну Поплавскую расстроили новости о разводе певицы Алсу

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала новости о разводе певицы Алсу с мужем спустя 18 лет брака. По её мнению, если человек несчастлив в отношениях, то их стоит заканчивать.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

При этом артистка напомнила, что "разрушить проще, чем построить", однако пытаться жить с другим человеком ради детей — глупо.

"Жить вместе ради детей, как советуют некоторые психологи, — это глупость. Дети быстро вырастают и у них начинается своя жизнь", — подчеркнула Поплавская с беседе с VOICE.

Артистка заверила, что ей искренне жаль из-за сложившейся ситуации, но она желает каждому разведённому человеку суметь найти своё счастье.

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