"Сейчас такое тяжёлое время": Поплавская высказалась про развод Алсу

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала новости о разводе певицы Алсу с мужем спустя 18 лет брака. По её мнению, если человек несчастлив в отношениях, то их стоит заканчивать.
При этом артистка напомнила, что "разрушить проще, чем построить", однако пытаться жить с другим человеком ради детей — глупо.
"Жить вместе ради детей, как советуют некоторые психологи, — это глупость. Дети быстро вырастают и у них начинается своя жизнь", — подчеркнула Поплавская с беседе с VOICE.
Артистка заверила, что ей искренне жаль из-за сложившейся ситуации, но она желает каждому разведённому человеку суметь найти своё счастье.
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