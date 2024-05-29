"Пародия и подделка!" — Сафронов разгромил покупку Киркорова

Никас Сафронов раскритиковал картину, купленную Филиппом Киркоровым

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный художник России Никас Сафронов в интервью с NEWS. ru раскритиковал картину, которую приобрел певец Филипп Киркоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Сафронов назвал ее некачественной пародией на работы американского художника Джорджо Кондо, известного своими обложками для мировых звезд. Он отметил, что обсуждение подобных покупок бессмысленно для людей, не связанных с высоким современным искусством.

Сафронов считает, что российские артисты вынуждены покупать менее качественные работы из-за отсутствия возможностей приобретать произведения именитых художников. Художник подчеркнул важность продвижения отечественных мастеров с уникальным стилем и выразил восторг от уличной работы Иосифа Бродского в Петербурге. Сафронов считает печальным состояние современного арт-рынка, где подделки становятся предметом обсуждения из-за бедности рынка.