Ди Каприо купил племяннице роскошные подарки после ссоры с братом

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Леонардо Ди Каприо устроил шопинг для племянницы Норманди в Беверли-Хиллз

0:55
Шоу-бизнес

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо устроил дорогостоящий шопинг для своей 16-летней племянницы Норманди в бутиках Tiffany & Co. и Prada в Беверли-Хиллз.

Леонардо Ди Каприо устроил шопинг для племянницы Норманди в Беверли-Хиллз
Фото: Wikipedia by Christopher William Adach is licensed under CC BY-SA 2.0

Это произошло на фоне недавней ссоры актера с его сводным братом Адамом Фаррара, отцом Норманди. О семейном разладе стало известно еще в 2014 году, когда Адам был арестован за хранение наркотиков и незаконный вывоз дочери за пределы штата, что привело к расследованию о похищении.

В мае 2023 года появились слухи о романе Ди Каприо с моделью Витторией Черетти. Их заметили вместе в Каннах, затем в сентябре на Ибице, а недавно папарацци подловили их в Лос-Анджелесе. Однако инсайдеры утверждают, что Ди Каприо пока не готов к помолвке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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