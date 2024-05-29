Соседи мешают спать: Сергей Зверев раскрыл свой неожиданный способ борьбы со стрессом

Сергей Зверев: классическая музыка помогает справиться со стрессом от соседей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист и шоумен Сергей Зверев в интервью Prozvezd рассказал, что классическая музыка помогает ему справляться со стрессом. Он называет походы в консерваторию и прослушивание серьезной музыки отличным способом избежать стресса.

Фото: инстаграм аккаунт Сергея Зверева

Основной причиной его напряжения стали шумные соседи, из-за которых он не может спать. Попытки мирно урегулировать ситуацию не увенчались успехом. Зверев, начавший карьеру как парикмахер в Москве, работал с известными клиентами, такими как Алла Пугачева и Ксения Собчак.

В октябре 2023 года он закрыл свой салон красоты из-за санкций и высокой аренды, отметив, что сейчас в Москве сложно начать бизнес. Зверев также упомянул, что многие российские дизайнеры вынуждены шить на дому из-за закрытия ателье.