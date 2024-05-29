Соседи мешают спать: Сергей Зверев раскрыл свой неожиданный способ борьбы со стрессом

Стилист и шоумен Сергей Зверев в интервью Prozvezd рассказал, что классическая музыка помогает ему справляться со стрессом. Он называет походы в консерваторию и прослушивание серьезной музыки отличным способом избежать стресса.
Основной причиной его напряжения стали шумные соседи, из-за которых он не может спать. Попытки мирно урегулировать ситуацию не увенчались успехом. Зверев, начавший карьеру как парикмахер в Москве, работал с известными клиентами, такими как Алла Пугачева и Ксения Собчак.
В октябре 2023 года он закрыл свой салон красоты из-за санкций и высокой аренды, отметив, что сейчас в Москве сложно начать бизнес. Зверев также упомянул, что многие российские дизайнеры вынуждены шить на дому из-за закрытия ателье.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?