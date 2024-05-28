Ляйсан Утяшева похвасталась шикарной фигурой в бикини и посоветовала к прочтению любимую книгу

Супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Ляйсан Утяшева опубликовала в "Инстаграме"* фото в бикини. Гимнастка и телеведущая объявила сезон купальников открытым.
Своё фото она сопроводила глубокомысленным текстом о своей любимой книге под названием "Две жизни" Конкордии Антаровой.
"Терапевтическая, успокаивающая энергетика от обращения к мыслям Великих Учителей Востока — это то, что нужно, чтобы почувствовать гармонию с собой и суетливым внешним миром. Всем советую", — написала Ляйсан под снимком.
Ранее продюсер Димы Билана Яна Рудковская показала фигуру в полупрозрачном купальнике и передала привет пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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