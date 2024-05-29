Певец Леонид Агутин обратился к российским военнослужащим

Леонид Агутин поздравил российских пограничников

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин облачился в военную форму пограничника в честь праздника.

Фото: https://www.instagram.com/agutinleonid by Инстаграм Леонида Агутина is licensed under public doman

Леонид Агутин нарядился в военную форму в день пограничника. Исполнитель хита "Граница" (совместно с группой "Отпетые мошенники") обратился к российским военнослужащим.

"С праздником, погранцы! Бывшие и настоящие. Хотя разве бывшие бывают? Мира, добра, здоровья и удачи!" — написал артист в "Инстаграме"*.

Ранее Агутин трогательно поздравил супругу Анжелику Варум в день её рождения. Певице исполнилось 55 лет.

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