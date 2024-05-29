Певец Леонид Агутин обратился к российским военнослужащим

Певец Леонид Агутин облачился в военную форму пограничника в честь праздника.
Леонид Агутин нарядился в военную форму в день пограничника. Исполнитель хита "Граница" (совместно с группой "Отпетые мошенники") обратился к российским военнослужащим.
"С праздником, погранцы! Бывшие и настоящие. Хотя разве бывшие бывают? Мира, добра, здоровья и удачи!" — написал артист в "Инстаграме"*.
Ранее Агутин трогательно поздравил супругу Анжелику Варум в день её рождения. Певице исполнилось 55 лет.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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